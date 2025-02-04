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ЕС может выделить еще €60 млн для преодоления энергокризиса в Приднестровье

Кос: ЕС готов выделить еще €60 млн на преодоление энергокризиса в Приднестровье
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Стрингер/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) готов выделить €60 млн на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, но при определенных условиях. Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе, передает ТАСС.

«Второй пакет помощи для левого берега Днестра оценивается в €60 млн и будет предоставлен на определенных условиях, связанных с соблюдением прав человека в Приднестровье», — сказала Кос.

Приднестровье и Молдавия в конце января согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.

Стороны поделят между собой грант от Евросоюза на €30 млн. Тирасполь будет закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля. Закупкой будет заниматься Energocom, после чего газ будет поступать через Молдавию на левый берег Днестра. Кишинев же на свою часть гранта закупит газ для своего пользования.

3 февраля в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) возобновили спустя месяц после отключения подачу тепла и электроэнергии. Зампред правительства Сергей Оболоник заявил, что на данный момент запущены почти все котельные, а температура в системе дошла до 60°C.

Ранее глава ПМР Красносельский заявил, что поступившего в республику газа хватит на 10 дней.

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