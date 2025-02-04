Американцам предрекли массовую миграцию на фоне изменения климата

Свыше 55 миллионов американцев к 2055 году покинут территорию США и уедут в регионы, менее подверженные климатическим рискам, говорится в исследовании First Street Technologies.

По прогнозам аналитиков, в основном американцы будут покидать Майами, Джексонвиль, Новый Орлеан и Сакраменто. В качестве основной причины аналитики назвали глобальное потепление и рост цен на страхование недвижимости в ближайшие десятилетия.

Отмечается, что экономической силы может оказаться недостаточно, чтобы удержать население в подверженных риску локациях. По оценкам экспертов, только в 2025 году переезд совершат 5,2 млн американцев.

Во второй половине января климатологи из Центра изучения климата Вудвелл (WCRC) изучили рост температуры в Арктике и на соседних территориях за последние 40 лет и выяснили, что сильнее всего глобальное потепление повлияло на полуостров Таймыр, а также тундру и леса Восточной Сибири. Руководитель программы изучения Арктики в WCRC Дженнифер Уоттс утверждает, что происходящие в сибирской тайге изменения имеют значение для всего мира.

Ранее стало известно, что городам угрожает глобальное нашествие крыс.