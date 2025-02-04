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В РФ будут активно выявлять объекты неиспользуемой недвижимости

Хуснуллин: в РФ усилят контроль за неиспользуемыми объектами недвижимости
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РИА «Новости»

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что власти реализуют пилотный проект по вовлечению в оборот неиспользуемых объектов недвижимости и наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

По словам Хуснуллина, с 2021 года вопросы контроля за объектами неиспользуемой недвижимости решаются в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных». За это время были исправлены 1,9 млн реестровых ошибок, а количество объектов с правообладателями увеличилось на 18,1 млн.

«Несмотря на значительную динамику, остается еще большой объем работы. Чтобы ее выполнить в установленный госпрограммой срок, до конца 2030 года, эта деятельность будет усилена. Росреестр запустил пилотный проект, который позволит активизировать в регионах создание полного и точного реестра недвижимости и выявить новые участки и территории для вовлечения в экономический оборот», — поделился зампредседателя правительства РФ.

Отмечается, что сегодня пилотный проект реализуется в 16 регионах России.

До этого портал 78.ru сообщал, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга девочка-подросток упала с лестницы в заброшенном здании, спасти ее не смогли.

Ранее на Камчатке школьник упал с крыши заброшенного здания.

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