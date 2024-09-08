На Камчатке школьник упал с крыши заброшенного здания

В Елизово Камчатского края следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик упал с третьего этажа заброшенной постройки. Об этом сообщает краевое управление СУ СК РФ.

Инцидент произошел 7 сентября в здании заброшенного Дома офицеров флота по улице Магистральная. 11-летний школьник вместе с приятелем исследовал постройку и забрался на крышу здания.

По неосторожности подросток упал с высоты третьего этажа, пострадавший выжил, с травмами он госпитализирован в медицинское учреждение. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

До этого сообщалось, что в Кимовске несовершеннолетняя выпала из окна во время игр в заброшенном здании. 13-летняя девочка находилась в заброшке вместе с друзьями, дети обследовали постройку. В какой-то момент школьница не удержалась и упала из окна второго этажа. Спасти пострадавшую не удалось. По данным местных СМИ, заброшенное здание раньше принадлежало Кимовскому радиоэлектромеханическому заводу.

Ранее в Балтийске подросток проткнул ногу арматурой, упав с пятого этажа заброшки.