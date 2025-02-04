Приднестровье получило от Молдавии более 5,7 млн кубометров газа

Молдавия за три дня поставила Приднестровью более 5,7 млн кубометров газа

Молдавия поставила непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) более 5,7 млн кубометров газа за три дня по заявкам компании «Тираспольтрансгаз». Об этом сообщила компания «Энергоком» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

1 февраля ПМР получил 450 тыс. кубометров, 2 февраля — 2,7 млн кубометров, 3 февраля — 2,575 млн кубометров.

Предназначенный для непризнанной республики газ закупался на биржах в Румынии и Болгарии и транспортировался по Трансбалканскому коридору и газопроводу Яссы — Унгены, уточнили в компании.

Приднестровье и Молдавия в конце января согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.

Стороны поделят между собой грант от Евросоюза на €30 млн. Тирасполь будет закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля. Закупкой будет заниматься Energocom, после чего газ будет поступать через Молдавию на левый берег Днестра. Кишинев же на свою часть гранта закупит газ для своего пользования.

Ранее глава ПМР Красносельский заявил, что поступившего в республику газа хватит на 10 дней.