Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти хотят увеличить частоту рейсов между Египтом и РФ

Посол Борисенко: Россия работает над увеличением частоты авиарейсов в Египет
close
Shutterstock/CL-Medien

Посол РФ в Египте Георгий Борисенко в интервью РИА Новости заявил, что Россия работает над увеличением частоты авиарейсов в Египет.

«Мы работаем над тем, чтобы частота рейсов еще больше увеличивалась с учетом большого интереса со стороны российских граждан к поездкам в Египет, а также со стороны египтян к посещению России», — поделился дипломат.

По его словам, в сутки между двумя странами выполняется около 20 рейсов. Также по сравнению с 2023 годом число российских туристов, посетивших страну в 2024 году, увеличилось.

До этого издание «Турпром» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России писало, что туристы из России стали отказываться от трехзвездочных отелей в Египте, чаще выбирая места для размещения более высокого класса.

Российские туристы начали выбирать более качественные четырех- и пятизвездочные отели, а также люксовые комплексы с приватными пляжами.

Ранее выяснилось, в каких регионах россияне предпочитают поправлять здоровье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами