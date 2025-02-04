Власти хотят увеличить частоту рейсов между Египтом и РФ

Посол РФ в Египте Георгий Борисенко в интервью РИА Новости заявил, что Россия работает над увеличением частоты авиарейсов в Египет.

«Мы работаем над тем, чтобы частота рейсов еще больше увеличивалась с учетом большого интереса со стороны российских граждан к поездкам в Египет, а также со стороны египтян к посещению России», — поделился дипломат.

По его словам, в сутки между двумя странами выполняется около 20 рейсов. Также по сравнению с 2023 годом число российских туристов, посетивших страну в 2024 году, увеличилось.

До этого издание «Турпром» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России писало, что туристы из России стали отказываться от трехзвездочных отелей в Египте, чаще выбирая места для размещения более высокого класса.

Российские туристы начали выбирать более качественные четырех- и пятизвездочные отели, а также люксовые комплексы с приватными пляжами.

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