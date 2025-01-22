Российские туристы стали разборчивее в выборе отеля в Египте

Туристы из России стали отказываться от трехзвездочных отелей в Египте, чаще выбирая места для размещения более высокого класса. Об этом сообщает издание »Турпром» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Российские туристы начали выбирать более качественные четырех- и пятизвездочные отели, а также люксовые комплексы с приватными пляжами. Разные туроператоры отмечают, что в то время, как до пандемии коронавируса трехзвездочные отели имели до 17% рынка. Однако этот показатель постоянно снижается, в то время как доля пятизвездочных отелей теперь занимает 68% рынка.

При этом Египет перестает быть бюджетным зимним направлением для отдыха, но несмотря на подорожание, растет и популярность более высококлассных отелей.

До этого компания «Росгосстрах» и сервис Travelata.ru в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», выяснили, что жители России чаще всего выбирали Италию и Таиланд, Францию, Китай и Испанию для долгих зимних путешествий.

Ранее выяснилось, в каких регионах россияне предпочитают поправлять здоровье.