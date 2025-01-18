Стало известно, в каких регионах россияне предпочитают поправлять здоровье

Лечебно-оздоровительный туризм входит в пятерку самых популярных видов туризма в России. Об этом говорится в результатах исследования сервиса путешествий Туту, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно опросу, самым востребованным направлением для оздоровления являются Кавказские Минеральные Воды.

Больше всего в поездке в санаторий или на курорт путешественники хотят получить новых эмоций и впечатлений (38%), восстановиться, снять стресс и расслабиться (37%), укрепить здоровье (37%) и почувствовать вкус к жизни (26%).

Каждый третий опрошенный хочет отправиться в поездку всей большой семьей, включая детей и родителей, или только со второй половинкой. В одиночестве большинство путешественников ехать за здоровьем не готовы. При этом 34% опрошенных выбрали для предстоящего путешествия железнодорожный транспорт.

Самыми популярными городами у путешественников уже не одно десятилетие остаются Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Известны они еще со времен Петра Первого. Там можно пить минеральную воду, принимать ванны, остановиться в санатории с медицинским персоналом или просто в отеле со спа-центром — вариантов много. Вокруг красота: величественные горы и лермонтовские места.

Несколько лет Тюмень гордо носит официальное звание столицы термальных вод России, и вполне заслуженно. В Тюменской области больше двадцати термальных курортов, куда можно приехать всей семьей. Говорят, что горячая сибирская вода спасает от стресса и укрепляет организм. Насчет холода не волнуйтесь — зимой на источниках даже интереснее.

Города, которые находятся рядом с побережьем Черного моря, 35% путешественников выбрали для лечебно-оздоровительного отдыха. Согласны с ними – тогда отправляйтесь в Мостовский район, Мацесту и город Горячий Ключ. Если одних санаториев и минералки будет мало, всегда можно отправиться на поиски лучших блюд местной кухни и просто погулять.

Карелия – это густые леса, водопады, шхеры, озера и минеральные источники, которые предпочитал сам Петр Первый. Если тоже хочется царского здоровья, приезжайте в поселок Марциальные Воды, который находится примерно в 55 километрах от Петрозаводска. Там уставшего путешественника ждут бассейны, углекислые ванны и контрастный душ.

Алтайский край славится не только видами и возможностями для экотуризма, но и целебными минеральными источниками. Самый известный курорт региона – Белокуриха, где множество санаториев. В основном там занимаются проблемами с мышцами, нервной системой и внутренними органами. Если не хочется проходить полноценное лечение, можно просто ходить в бассейн и баню, а зимой – еще и кататься на лыжах.

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