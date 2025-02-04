Россиянам дали совет покупать квартиры по льготной ипотеке

Депутат Разворотнева: в этом году стоит покупать квартиру по льготной ипотеке

Приобретать жилье в 2025 году стоит по льготной программе выдачи ипотеки, посоветовала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с интернет-изданием NEWS.ru.

По словам депутата, особенно такое решение жилищного вопроса подойдет семьям с двумя и более детьми, жителям сельской местности, Дальнего Востока и новых регионов. Она подчеркнула, что купить жилье лучше всего сейчас, поскольку дальнейшая судьба льготной ипотеки неизвестна.

В то же время, считает Разворотнева, тем, у кого уже есть отложенные деньги, можно было бы повременить с приобретением и положить их на вклад. Также парламентарий предостерегла россиян от покупки жилья в кредит, так как ключевая ставка остается на довольно высоком уровне.

В декабре ипотечный брокер Дмитрий Ракута предупредил, что в 2025 году многие граждане могут не успеть взять заем на покупку ипотеки на льготных условиях. По его словам, банки стремительно исчерпывают лимиты по льготным кредитам.

Ранее российским чиновникам предложили льготную ипотеку.