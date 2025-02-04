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В Турции организаторов финансовой пирамиды осудили на 45,3 тыс. лет

Суд приговорил основателей турецкой финансовой пирамиды к 45,3 тыс. годам тюрьмы
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Global Look Press

Турецкий суд приговорил двух братьев, организовавших финансовую пирамиду, к 45,3 тыс. лет тюрьмы. Об этом сообщает газета Istiklal.

Мехмет и Фатих Айдыны основали банк для фермеров (Çiftlik Bank). Они привлекали средства клиентов, обещая им прибыли от вложений. На самом же деле Çiftlik Bank изначально представлял из себя криминальную схему. Жертвами мошенников стали в общей сложности 4582 человека.

После крушения пирамиды братья скрылись от турецких правоохранительных органов в Южной Америке — Бразилии и Уругвае. Властям Турции удалось добиться их выдачи.

Всего по делу пирамиды Çiftlik Bank к суду были привлечены 20 человек. Прокуратура потребовала приговорить Мехмета и Фатиха Айдынов к 88 302 годам лишения свободы. Однако суд проявил снисхождение, и братья получили по 45 376 лет и 6 месяцев тюрьмы за мошенничество, отмывание денег и руководство преступной организацией.

Обвиняемые не признали своей вины и требовали у суда вынесения оправдательного приговора.

29 января сообщалось, что в Приморье женщина создала финансовую пирамиду и украла более 400 млн рублей.

Ранее мемкоины Трампов назвали финансовой пирамидой.

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