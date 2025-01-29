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Россиянка создала финансовую пирамиду и обогатилась на 400 млн рублей

В Приморье женщина создала финансовую пирамиду и украла более 400 млн рублей
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Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края»

Во Владивостоке перед судом предстанет женщина, обвиняемая по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» УК РФ — она незаконно обогатилась на сотни миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Согласно материалам дела, которое занимает 307 томов, обвиняемая, будучи директором кредитного потребительского кооператива, обещала клиентам доход от инвестиций. При этом инвестиционную деятельность она не осуществляла, а выплату процентов части клиентов осуществляла за счет привлечения новых пайщиков.

«Согласно списку лиц обвинительного заключения, к вызову в судебное заседание заявлены 994 потерпевших, 469 свидетелей», — рассказали в пресс-службе судов.

Жители Приморья передали обвиняемой более 400 млн рублей.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее женщина отдала аферистам более 12 млн рублей после знакомства с молодым человеком на сайте.

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