Россиянка создала финансовую пирамиду и обогатилась на 400 млн рублей

В Приморье женщина создала финансовую пирамиду и украла более 400 млн рублей

Во Владивостоке перед судом предстанет женщина, обвиняемая по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» УК РФ — она незаконно обогатилась на сотни миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Согласно материалам дела, которое занимает 307 томов, обвиняемая, будучи директором кредитного потребительского кооператива, обещала клиентам доход от инвестиций. При этом инвестиционную деятельность она не осуществляла, а выплату процентов части клиентов осуществляла за счет привлечения новых пайщиков.

«Согласно списку лиц обвинительного заключения, к вызову в судебное заседание заявлены 994 потерпевших, 469 свидетелей», — рассказали в пресс-службе судов.

Жители Приморья передали обвиняемой более 400 млн рублей.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее женщина отдала аферистам более 12 млн рублей после знакомства с молодым человеком на сайте.