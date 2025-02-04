Финансист предупредила россиян о поддельных уведомлениях о штрафах

Россияне массово получают от мошенников сообщения с требованием оплатить штраф с помощью системы быстрых платежей (СБП). Об этом в комментарии «Прайму» предупредила доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт проекта «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова.

По ее словам, получить такое уведомление можно в любом мессенджере, но чаще всего злоумышленники используют для этого электронную почту. Такое письмо кажется более достоверным, так как приходит с адреса «официального учреждения». В нем есть ссылка или QR-код для внесения платежа, указание на его срочность и предупреждение о последствиях, если человек не переведет деньги.

«Под таким давлением даже самый внимательный и рациональный человек может поддаться порыву и предпочесть решить вопрос как можно быстрее», — отметила Хрустова.

Она добавила, что ссылка или QR-код будут вести на фальшивый сайт, при помощи которого злоумышленники получат данные для того, чтобы похитить средства человека. Эксперт напомнила об основном правиле, которым нужно руководствоваться в этом случае, — нельзя переходить по таким ссылкам, не убедившись в достоверности источника сообщения. Так, наличие штрафа или задолженности легко проверить в инстанции, которая направила уведомление.

Накануне стало известно, что мошенники создали фейковый сайт Wildberries для обмана россиян. Для этого злоумышленники сымитировали на поддельном домене реальную акцию от WB и «Т2 Мобайл», в которой за подключение домашнего интернета можно было получить сертификат WB на 4 тыс. руб. Мошенническая схема предполагала, что пользователи зайдут в свой аккаунт на маркетплейсе и предоставят доступ к конфиденциальной информации в личном кабинете.

Ранее у бизнесмена из Екатеринбурга украли дроны «для СВО» на 20 млн рублей.