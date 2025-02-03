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У бизнесмена из Екатеринбурга украли дроны «для СВО» на 20 млн рублей

URA.RU: У бизнесмена из Екатеринбурга украли дроны «для СВО» на 20 млн
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге у бизнесмена украли дроны, якобы предназначавшиеся для СВО, на сумму 20 млн рублей. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на источники.

По данным издания, около двух недель назад с одним из местных предпринимателей по имени Игорь (имя изменено. — прим. ред.) связался неизвестный и предложил купить у него 45 дронов на общую сумму около 20 млн рублей, чтобы передать их на нужды СВО. Игорь согласился и отправил квадрокоптеры с московского склада в Екатеринбург, чтобы самостоятельно их забрать и передать покупателю.

«1 февраля ему пришло уведомление, что груз выдан. Однако сам Владислав ничего не получал. Оказалось, что «покупатель» забрал товар по поддельному паспорту на имя Игоря», — пишет издание.

Автомобиль, в который погрузили дроны, обнаружили в Белоярском 1 февраля. Владельцем машины оказался водитель такси. Он утверждает, что помогал незнакомцу выгружать товар на улице Энергостроителей. Полицейские проверили этот дом, в итоге не обнаружили ничего подозрительного. К расследованию подключилась ФСБ, уточняет портал.

До этого в Омской области на участника СВО «повесили» шесть микрозаймов. Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании договоров займа незаключенными, а обязательств по ним – не возникшими. Суд удовлетворил требование в полном объеме.

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