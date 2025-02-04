Названа стоимость пенсионного балла в 2025 году

В 2025 году один пенсионный балл стоит 59 241,6 рубля. За почти восемь баллов придется отдать более 470 тыс. рублей, заявила «Газете.Ru» российский сенатор Ольга Епифанова.

«В 2025 году один пенсионный балл стоит 59 241,6 рубля. Стоимость балла рассчитывается так: минимальный размер оплаты труда (МРОТ) умножают на 12 месяцев и на 22%. В 2025 году МРОТ равен 22 440 рублям. Максимальный размер взносов — минимальный размер, умноженный на 8. Следовательно, в 2025 году максимальный взнос составляет 473 932,8 рубля. Если внести эту сумму, то по итогам 2025 года на лицевой счет в Социальном фонде зачислят 7,808 пенсионного балла», — отметила сенатор.

По ее словам, в 2025 году покупка пенсионных баллов доступна только для определенных категорий россиян: граждан, не подпадающих под обязательное пенсионное страхование (неработающих или работающих неофициально), индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов; граждан, работающих за границей, но желающих получать пенсию в России, а также самозанятых.

Епифанова уточнила, что покупка баллов доступна и для трудоустроенных россиян со статусом самозанятых — при условии, что доходы от самозанятости и от трудовой деятельности поступают из разных источников. Официально трудоустроенные граждане не могут докупить баллы для себя, но могут делать это за неработающих родственников, добавила сенатор.

Она сказала, что для покупки пенсионных баллов следует заключить договор о добровольном пенсионном страховании с Социальным фондом. Это можно сделать через личный кабинет на сайте СФР, по почте или при личном визите в офис. Епифанова посоветовала заключать договор в начале года, так как чем позже это сделать, тем меньше страхового стажа будет учтено при уплате взносов за данный год.

Сенатор рассказала, что любой человек может заключить договор о добровольном страховании в вашу пользу. Например, ваши дети могут заплатить взносы за вас. Взносы должны быть привязаны к страховому номеру индивидуального лицевого счета (СНИЛС) человека, в чью пользу они уплачиваются. Взносы можно уплатить единоразово или за несколько платежей в течение года.

«Если у вас уже есть накопленные пенсионные баллы и стаж, проверьте, сколько все еще не хватает. Возможно, имеет смысл подождать и поднакопить необходимую сумму самостоятельно. Если же не достает значительного количества баллов (скажем, более двух), полезно было бы открыть вклад в банке или инвестировать в негосударственный пенсионный фонд», — заключила сенатор.

С 2025 года для назначения страховой пенсии по старости нужно иметь 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Один пенсионный балл увеличивает размер пенсии на 142,76 рубля.

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