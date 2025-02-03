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НПЗ в США будут искать замену нефти из Канады и Мексики

Bloomberg: американские НПЗ будут искать замену нефти из Канады и Мексики
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Gregory Bull/AP

Американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут искать замену нефти из Канады и Мексики после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении этих стран. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает РИА Новости.

«Американские нефтеперерабатывающие заводы будут искать замену канадской и мексиканской нефти в Латинской Америке и на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

Американские заводы по обработке нефти могут переориентироваться на сырье из Бразилии, Гайаны и частично Ирака, отмечает агентство.

Мексика сможет перенаправить экспорт в Европу и Азию, канадская нефть может быть дисконтирована для поставок в США, а Вашингтон же заменит мексиканскую нефть альтернативами с более долгим транзитом.

Такие изменения приведут к росту транспортных расходов и изменению логистических цепочек. При тарифе в 10%, считают аналитики Аналитики RBC Capital Markets LLC, значительных изменений в поставках может не произойти.

3 февраля президент Мексики Клаудия Шейнбаум после беседы по телефону с Трампом сообщила о временном прекращении действия пошлин США.

Ранее Трамп обсудил с Трюдо пошлины против Канады.

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