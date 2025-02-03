Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп обсудил с Трюдо пошлины против Канады

Трамп провел разговор с Трюдо и намерен побеседовать с ним еще до конца дня
close
Christinne Muschi/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого они обсудили ситуацию на фоне введения пошлины в 25% на импорт канадских товаров . Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что планирует поговорить с Трюдо еще раз сегодня в 15:00 (23:00 мск).

Президент США добавил, что Канада не позволяет американским банкам открываться и вести бизнес на территории этой страны. Трамп также напомнил, что остается вопрос борьюы с наркотрафиком. Глава Белого дома утверждает, что сотни тысяч людей пострадали в США от наркотиков, которые поступают через границы Мексики и Канады.

1 февраля глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая — трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Кроме того, была введена пошлина в размере 10% на канадские энергоресурсы.

Канада в ответ анонсировала введение с 4 февраля пошлин в 25% на американские продукты питания, алкоголь, военную технику и др.

Ранее политолог назвал причину угроз Трампа в сторону Канады и Мексики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами