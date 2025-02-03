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Эксперт объяснил, что может скрываться за угрозой нашествия саранчи

Экономист Дудчак: сообщения об угрозе саранчи могут быть подготовкой к росту цен
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Depositphotos

Экономист и политолог Александр Дудчак в интервью «Ридусу» прокомментировал прогноз Россельхозцентра при министерстве сельского хозяйства РФ, согласно которому, в этом году ожидается нашествие саранчи.

По мнению эксперта, за сообщениями об угрозе наплыва вредителей, агропром может скрывать манипуляции с ценами на продукцию.

«Возможно, на самом деле это подготовка со стороны сельхозпроизводителей к потенциальному повышению цен. Они стараются списать его на червячков и жучков», — сказал Дудчак.

В начале февраля в Россельхозцентре предупредили, что в 2025 году в 21 регионе страны ожидается нашествие саранчи из-за теплой зимы. В том числе это может произойти в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях. На этом фоне аграриям предстоит обработать на 100 тысяч гектаров больше, чем в 2024 году.

В учреждении также отметили, что в случае нашествия насекомых, их будут уничтожать на полях регионов России с помощью авиации.

Ранее ученые выяснили, в каком году блюда из саранчи и кузнечиков станут нормой.

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