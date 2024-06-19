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Ученые выяснили, в каком году блюда из саранчи и кузнечиков станут нормой

UY: белки из насекомых будут повсеместно включать в диеты к 2054 году

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Aaron Ross/Reuters

Британские ученые из Университета Йорка (UY) представили прогноз, согласно которому производство белков из сверчков, саранчи, кузнечиков и других насекомых станет обыденной практикой уже через 30 лет. Доклад опубликован на официальном сайте научного учреждения.

Специалисты также полагают, что через 30 лет диеты будут содержать больше различных бобовых, а также выращенное в лаборатории мясо.

В докладе допускается, что влияние изменения климата будет означать меньшую зависимость от импортных овощей и повышенное предпочтение продукции местного производства.

Исследователи считают, что расширение производства клубники вне грунта, в отличие от выращивания клубничных кустов в почве, дало такие преимущества, как повышение эффективности сбора, улучшение качества и увеличение устойчивости растений.

Обширная селекция растений будет приветствовать новые сорта, которые в настоящее время не получили широкого распространения, такие как быстрорастущий пресноводный папоротник азолла, используемый для супов, салатов и даже гамбургеров.

Ранее ученые выяснили, что мучные черви в рационе помогают сбросить вес.

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