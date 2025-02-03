Банки в России стали массово отказываться от старых денег

Российские банки стали массово отказываться от так называемых «старых денег», пишет интернет-издание «Ридус» со ссылкой на сообщение финансового аналитика Михаила Беляева.

Как пишет издание, речь идет о ситуациях, когда клиенты кредитных организаций хотят переоформить депозиты, открытые до повышения процентных ставок. По словам Беляева, сотрудники банков называют такие деньги старыми и отказывают клиентам.

Он уточнил, что клиенту следует забрать деньги из банка и подержать их при себе около 2-3 месяцев, а затем уже открывать новый вклад. Или же, по его словам, можно отнести средства в другой банк, где их сочтут за «новые».

Во второй половине января заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что Банк России сохранит ключевую ставку на высоком уровне в первые шесть месяцев 2025 года, в результате чего будет обеспечена значительная доходность по накопительным продуктам.

Ранее сообщалось, что в России резко снизилась средняя максимальная ставка по вкладам.