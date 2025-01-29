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Спрогнозирован период, в течение которого ставки по депозитам будут выше 20%

ВТБ спрогнозировал, как долго ставки по депозитам будут выше 20%
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Pixabay

Банк России сохранит ключевую ставку на высоком уровне в первые шесть месяцев 2025 года, в результате чего будет обеспечена значительная доходность по накопительным продуктам, сообщили в пресс-службе банка ВТБ со ссылкой на заявление заместителя президента – председателя правления банка Георгия Горшкова.

По его словам, средний уровень ставок по вкладам составит от 19% до 20% годовых. Он уточнил, что пик ставок по вкладам закончится в марте. Горшков подчеркнул, что в настоящее время на рынке сложилась уникальная ситуация, при которой ставки по депозитам превышают уровень ключевой. Эту тенденцию, по его словам, подтверждают и данные Центробанка, который фиксирует среднюю из максимальных ставок ТОП-10 банков на уровне 21,5% годовых.

Как спрогнозировали аналитики кредитной организации, пока рост цен не замедлится существенно и не продемонстрирует возвращение к таргету в 4% за год, ключевая ставка останется на высоком уровне.

В первой половине января пресс-служба регулятора сообщала, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, резко снизилась.

Ранее была названа средняя ставка по вкладам в 2025 году.

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