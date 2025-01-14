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В России резко снизилась средняя максимальная ставка по вкладам

В России до 21,69 % снизилась средняя максимальная ставка по рублевым вкладам
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Global Look Press

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, резко снизилась в последней декаде декабря. Об этом сообщается на сайте Центрального банка РФ.

По данным регулятора, в первой декаде прошлого месяца эта ставка увеличилась до 22,08%, во второй — до 22,28%, в третьей — до 21,69%. При этом в первой декаде ноября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам составила 20,91%, во второй — 21,56%, в третьей — 21,98%.

Накануне бывший заместитель министра экономики РФ, доктор экономических наук Алексей Ведев заявил, что российские банки уменьшают ставки по вкладам для граждан по двум причинам: неизменная ключевая ставка Центробанка России, которая не оправдала ожидания банков об удорожании денег, а также удешевление облигаций федерального займа.

ЦБ на последнем в 2024 году заседании 20 декабря вопреки прогнозам сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

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