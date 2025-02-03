Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще интересоваться неожиданным товаром

Moneyplace: россияне в 2024 году купили вдвое больше пластинок на маркетплейсах
close
Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press

Россияне по итогам 2024 года купили на двух самых популярных российских маркетплейсах 40,5 тысячи виниловых пластинок, что больше показателей за 2023 год почти в два раза — на 88%, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение аналитиков компании Moneyplace.

Как уточняет агентство, по итогам 2023 года россияне приобрели 21,5 тысячи пластинок на двух крупнейших маркетплейсах. Кроме того, выросли доходы продавцов виниловых пластинок — их общая выручка выросла на 102,8% — с 79,6 до 161,6 млн рублей.

В августе «Ведомости» писали, что старейший в России музыкальный лейбл АО «Фирма Мелодия» снова начнет выпускать виниловые пластинки.

В Новосибирске «Мелодия» запустит завод по производству пластинок. В августе 2024 года компания уже зарегистрировала в ЕГРЮЛ юрлицо АО «Новосибирский завод грампластинок — «Фирма Мелодия» и стала его единственным учредителем, уточняет издание.

В сентябре дебютный альбом британской группы Oasis «Definitely Maybe» возглавил британские чарты спустя 30 лет после выхода.

Ранее стало известно, на сколько в России за три года вырос спрос на виниловые пластинки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами