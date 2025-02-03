Россияне стали чаще интересоваться неожиданным товаром

Moneyplace: россияне в 2024 году купили вдвое больше пластинок на маркетплейсах

Россияне по итогам 2024 года купили на двух самых популярных российских маркетплейсах 40,5 тысячи виниловых пластинок, что больше показателей за 2023 год почти в два раза — на 88%, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение аналитиков компании Moneyplace.

Как уточняет агентство, по итогам 2023 года россияне приобрели 21,5 тысячи пластинок на двух крупнейших маркетплейсах. Кроме того, выросли доходы продавцов виниловых пластинок — их общая выручка выросла на 102,8% — с 79,6 до 161,6 млн рублей.

В августе «Ведомости» писали, что старейший в России музыкальный лейбл АО «Фирма Мелодия» снова начнет выпускать виниловые пластинки.

В Новосибирске «Мелодия» запустит завод по производству пластинок. В августе 2024 года компания уже зарегистрировала в ЕГРЮЛ юрлицо АО «Новосибирский завод грампластинок — «Фирма Мелодия» и стала его единственным учредителем, уточняет издание.

В сентябре дебютный альбом британской группы Oasis «Definitely Maybe» возглавил британские чарты спустя 30 лет после выхода.

Ранее стало известно, на сколько в России за три года вырос спрос на виниловые пластинки.