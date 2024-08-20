«Мелодия» снова начнет выпускать пластинки

Старейший в России музыкальный лейбл АО «Фирма Мелодия» снова начнет выпускать виниловые пластинки. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Андрея Кричевского.

В Новосибирске «Мелодия» запустит завод по производству пластинок. В августе 2024 года компания уже зарегистрировала в ЕГРЮЛе юрлицо АО «Новосибирский завод грампластинок — «Фирма Мелодия» и стала его единственным учредителем, уточняет издание.

Совокупные инвестиции в проект составят около 150 миллионов рублей. Их направят на покупку помещения для завода, сырья, оборудования для создания пластинок. По словам Кричевского, технической базой завода станут гонконгские производственные линии Allegro II, которые поставляются в Россию через Европу и Китай.

Гендиректор «Мелодии» планирует ввести завод в эксплуатацию весной 2025 года. Он будет выпускать до 100 тысяч пластинок в год.

Накануне стало известно, что российские магазины уведомили покупателей, что могут остановить продажу зарубежных виниловых пластинок из-за ограничений на ввоз из Евросоюза из-за нового пакета санкций.

Ранее «Газета.Ru» вспомнила, как в СССР можно было раздобыть фирменный винил.