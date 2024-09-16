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Названа недружественная страна, которая больше всего зависима от российского урана

РИА Новости: Франция сильнее всех недружественных стран зависит от урана из РФ

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Франция по итогам последних полутора лет оказалась самой зависимой от российского урана недружественной страной, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата и платформы ООН Comtrade.

В публикации отмечается, что с января 2023 года по июнь 2024 года обогащенный уран из России покупали Франция, Германия, Южная Корея и США. Париж за полтора года приобрел 60,5% от всех поставок.

Россия по итогам 2023 года была первой в мире по обогащению урана — доля «Росатома» составляла 36%. А по добыче урановой руды РФ стала пятой в мире с долей в 5%, утверждается в публикации.

Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС заявил, что Москва не исключает прекращение поставок титана и урана в США, но не будет рубить сплеча в этом вопросе.

В ходе совещания с членами правительства 11 сентября президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничениях экспорта из РФ стратегического сырья, такого как уран, титан и никель.

Ранее США достигли годового максимума по закупкам урана из России.

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