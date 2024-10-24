Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам понравилось покупать товары в рассрочку

«Долями»: российский рынок рассрочки с весны вырос в 1,5 раза

close
Depositphotos

Российский рынок рассрочки по итогам января — сентября достиг 200 млрд рублей. За последние шесть месяцев показатель вырос практически в 1,5 раза. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Долями».

По результатам первого квартала рынок оценивался в 120–130 млрд рублей. По оценкам экспертов, за оставшийся «высокий» четвертый квартал показатель может вырасти еще в 1,5 раза от текущих значений и достигнуть 300 млрд рублей к концу года.

К рассрочке обычно прибегают либо россияне без кредитов, которые принципиально не хотят брать займы в банке, либо, напротив, должники, которым не одобрят новую покупку в кредит, рассказали аналитики. Клиентов привлекает простота оформления и отсутствие проверки кредитной истории.

В последнее время на российском рынке сформировалась новая потребительская привычка: состоятельные люди стали чаще оформлять рассрочку. При этом зачастую речь идет о покупках на небольшие суммы.

Ранее стало известно, из-за чего россияне чаще всего берут микрозаймы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами