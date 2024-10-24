Россиянам понравилось покупать товары в рассрочку

Российский рынок рассрочки по итогам января — сентября достиг 200 млрд рублей. За последние шесть месяцев показатель вырос практически в 1,5 раза. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Долями».

По результатам первого квартала рынок оценивался в 120–130 млрд рублей. По оценкам экспертов, за оставшийся «высокий» четвертый квартал показатель может вырасти еще в 1,5 раза от текущих значений и достигнуть 300 млрд рублей к концу года.

К рассрочке обычно прибегают либо россияне без кредитов, которые принципиально не хотят брать займы в банке, либо, напротив, должники, которым не одобрят новую покупку в кредит, рассказали аналитики. Клиентов привлекает простота оформления и отсутствие проверки кредитной истории.

В последнее время на российском рынке сформировалась новая потребительская привычка: состоятельные люди стали чаще оформлять рассрочку. При этом зачастую речь идет о покупках на небольшие суммы.

Ранее стало известно, из-за чего россияне чаще всего берут микрозаймы.