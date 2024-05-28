В ЦБ рассказали, чем может быть опасна рассрочка

Благодаря рассрочке, оформляемой в магазинах на товар или услугу, россияне могут получить необходимый товар или услугу немедленно, даже если на момент покупки нет полной суммы денег. Рассрочка разбивает стоимость товара на небольшие части и это делает платежи более комфортными для бюджета. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт ГУ Банка России по ЦФО Алексей Арзамаскин.

По его словам, третий плюс рассрочки — меньшая переплата: в некоторых программах предоставляется беспроцентная рассрочка, что позволяет избежать переплаты за товар.

По словам эксперта, у рассрочки есть три минуса, первый — дополнительные расходы. Проценты и комиссии могут быть уже включены в стоимость. Это легко выяснить, сравнив покупку с рассрочкой с таким же товаром у другого продавца при оплате суммы сразу.

«Современная рассрочка – это в большинстве случаев кредитный продукт, за исключением специальных предложений от продавца. То есть подходить к рассрочке нужно так же, как и к кредиту, — оценивать свои финансовые возможности и удостовериться, что платежи будут вписываться в бюджет», — сказал эксперт.

Второй минус — финансовая нагрузка. Платежи по рассрочке могут увеличить финансовую нагрузку, особенно если у вас уже есть другие долги.

Третий минус — риск задолженности. Эксперт уточнил: если ваши финансовые обстоятельства изменятся (например, вы потеряете работу), платить по рассрочке может стать сложнее, и это повлечет за собой проблемы с долгами.

«Если вы решили воспользоваться покупкой в рассрочку — внимательно изучайте договор. Некоторые продавцы добавляют в документ или электронную заявку пункт об обязательной страховке или приобретении дополнительных товаров и услуг», — посоветовал Арзамаскин.

По его словам, подписывая договор, человек соглашается со всеми условиями.

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