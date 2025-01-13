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Россиянина поймали на выходе из магазина с 20 неоплаченными пачками сливочного масла

В Подмосковье мужчину задержали за попытку вынести из магазина сливочное масло

Мужчина попытался похитить 20 пачек сливочного масла из магазина в Подмосковье. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в торговой точке на улице Октябрьской революции в Коломне. Судя по видео, мужчина подошел к холодильнику и, оглядываясь по сторонам, стал складывать в свой пакет брикеты сливочного масла. В пресс-службе ведомства уточнили, что он выбрал товары двух определенных производителей, отличавшихся более высокой стоимостью.

Спустя несколько минут посетитель пронес мимо кассы более 20 неоплаченных пачек масла. Сотрудники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации. На выходе из супермаркета подозреваемый был задержан росгвардейцами. Вором оказался ранее судимый 34-летний местный житель, позже его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее москвич получил срок за кражу шампуней и масла из супермаркета.

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