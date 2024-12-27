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В США заявили, что японский бренд виски Jim Beam готовится к торговым войнам

WSJ: японская компания Jim Beam накапливает запасы американского виски в Европе
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Shutterstock

Японская компания Suntory, владеющая брендом бурбона Jim Beam, накапливает запасы американского виски в Европе и готовится к глобальным торговым войнам. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Японский производитель бурбона Jim Beam готовится к растущему риску мировых торговых войн, создавая запасы в Европе, рассматривая возможность импорта большего количества британского скотча в регион и изменения фокуса продаж в США», — говорится в статье.

По данным газеты, эти действия помогут компании защититься от наихудших последствий и повышения пошлин в Европе, а также обезопасить от возможных ответных реакций на некоторых ключевых рынках.

До этого стало известно, что российская алкогольная компания Ladoga, которая производит в том числе водку «Царская», джин Barrister и виски Fowler's, начнет выпускать джин-тоник. Представитель компании уточнил, что коктейль появится в рознице под брендом Barrister.

Ранее врач рассказал, почему опасно смешивать крепкий алкоголь с энергетиками.

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