Названы самые востребованные профессии в агропроме

В октябре в России заметно вырос спрос на специалистов в области агрохимии и животноводства. Количество вакансий увеличилось на 119% и 113% соответственно, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».

Кроме того, по данным сервиса, в течение года существенно возросла потребность в специалистах в области овощеводства (+98%) и лабораторной диагностики (+83%).

По итогам октября средние предлагаемые зарплаты специалистов в сфере агропромышленного комплекса составили 60 421 рубль. Это на 14% больше аналогичного показателя 2023 года.

«Сегодня индустрия активно адаптируется к новым реалиям рынка труда, что, в свою очередь, приводит к улучшению условий работы и повышению уровня зарплат для сотрудников», — отметил директор по развитию платформы Роман Губанов.

Согласно исследованию платформы hh.ru, отрасль сельского хозяйства России испытывает острую нехватку специалистов, войдя в десятку профессиональных сфер с наибольшим дефицитом кадров за сентябрь 2024 года.

По информации рекрутингового сервиса, hh-индекс для аграрного сектора составил 3,2 резюме на вакансию, что значительно ниже нормы в 4 — 8 резюме. Наиболее критическая ситуация наблюдается в Еврейской автономной области, где на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме.

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