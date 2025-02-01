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Цена газа в Европе в январе выросла на 6%

ТАСС: цена газа в Европе в январе выросла на 6%, до $517 за тысячу кубометров
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Shutterstock

Средняя цена газа в Европе по итогам января увеличилась на 6%, до около $517 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные расчеты и данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что главным образом на повышение цен повлияли высокие темпы отбора из хранилищ в Европе на фоне холодной зимы и прекращение транзита российского газа через территорию Украины.

31 декабря 2024 года фьючерсы на газ торговались около $539 за 1 тыс. куб. м. Спустя ровно месяц торги закрылись на уровне $577 — на 7% выше по сравнению с прошлым месяцем и на максимальных значениях с октября 2023 года.

Начиная с осени 2024 года, котировки газа на хабах в Европе стали двигаться к постепенному росту. В сентябре прошлого года средняя цена газа на континенте была на уровне $416 за 1 тыс. куб. м (на 0,3% ниже в годовом выражении), в октябре — $456 (-11%), в ноябре — $491 (-4%), в декабре — $489 (+20%), а в январе текущего года — $517 (+53%).

Накануне агентство Reuters сообщало, что в Евросоюзе отказались продлевать введенное в 2022 году ограничение максимальных цен на газ ввиду того, что цены на газ выросли до необычно высокого уровня на фоне сокращения поставок топлива Россией в результате введенных рестрикций.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия продолжит переговоры с Киевом по поставкам газа.

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