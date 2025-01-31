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В Европе решили отменить ограничения максимальных цен на газ

Reuters: Евросоюз отменил предельный уровень цен на газ
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Vasily Fedosenko/Reuters

Введенное в 2022 году в Евросоюзе ограничение максимальных цен на газ истечет в пятницу, 31 января. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что власти ЕС были готовы продлить действие ограничений, но цены на газ выросли до необычно высокого уровня на фоне сокращения поставок топлива Россией в результате введенных рестрикций.

Подчеркивается, что ограничение должно было вступить в силу в случае, если цены на газ в Европе вырастут до €180 за мегаватт-час.

По словам одного из евродипломатов, ЕС больше никогда не попадет в ситуацию, в которой объединение могло бы выяснить, эффективен инструмент или нет.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия продолжит переговоры с Киевом по поставкам газа.

27 января страны Евросоюза собирались продлить санкции против РФ, однако премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна потеряла свыше €18 млрд из-за санкций ЕС в отношении России. Он подчеркнул, что Будапешт по этой причине сейчас «нажал ручной тормоз» и просит ЕС обдумать целесообразность дальнейшего продления ограничений.

Ранее в Госдуме прокомментировали сообщения о планах ЕС возобновить закупку газа из России.

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