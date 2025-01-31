«Марс» опроверг заявления об исчезновении своих брендов кормов для животных

Компания «Марс», которая представляет бренды Whiskas, Chappi, Pedigree, опровергла информацию о возможном исчезновении своих брендов кормов для домашних животных с российского рынка. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

Производитель подчеркнул, что не планирует снижать объемы производства и имеет запас кормовых добавок, а также альтернативные варианты рецептур.

«Все линейки наших кормов для животных производятся в полном объеме, снижение не планируется», — сообщил собеседник агентства.

«Марс» подчеркнул, что их продукция более чем на 90% производится из российского сырья, у компании имеется запас как кормов, так и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что из продажи в России могут временно исчезнуть корма для животных Whiskas, Felix, Chappi, а также Pedigree, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг». По информации источника, эти корма могут пропасть с полок из-за запрета на ввоз в страну добавок для их изготовления из ЕС. В частности, в производстве используется мясо коров, свиней и птиц из Европы при выпуске добавок, необходимых для изготовления кормов.

Ранее стало известно, что Германия потеряла около €1 млрд из-за вспышки ящура.