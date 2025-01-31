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В России производителям топлива разрешили экспортировать бензин до 28 февраля

ТАСС: правительство РФ продлило до 28 февраля ограничение на экспорт бензина
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Правительство России продлило до 28 февраля временное ограничение на экспорт бензина. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера России Александра Новака.

«До 28 февраля», — ответили там на соответствующий вопрос.

При этом под ограничение не попадут поставки, которые осуществляют производители топлива.

Предыдущий запрет на экспорт бензина действовал до 31 января 2025 года. Его введение было направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке топлива. Первоначально ограничения вводились с 1 марта по 31 августа, а затем были продлены до конца 2024 года.

До этого Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) запретила автоэкспертам говорить о ценах на топливо. В ведомстве заявили, что это может нарушить закон о конкуренции. По мнению специалистов ФАС, прогнозы о том, сколько придется отдавать за топливо в новом году, могут повлиять на стоимость бензина в будущем. Поэтому предупредили нескольких автоэкспертов. Один из них — президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Ранее россиянам рассказали о критическом росте цен на бензин в 2025 году.

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