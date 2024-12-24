Россиянам рассказали о критическом росте цен на бензин в 2025 году

Экономист Разуваев: в 2025 году цены на бензин в РФ увеличатся на 20%

В 2025 году в России сильно подорожает бензин, сообщает news.ru со ссылкой на экономиста и финансового аналитика Александра Разуваева.

«В 2025 году бензин подорожает достаточно сильно, на 10–20%, то есть это больше, чем официальная инфляция. Это неизбежно, потому что «Транснефть» резко подняла тарифы после того, как им подняли налоги», — сказал Разуваев.

Тем не менее, по словам эксперта, российский бензин все равно остается одним из самых дешевых в мире.

До этого Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) запретила автоэкспертам говорить о ценах на топливо. В ведомстве заявили, что это может нарушить закон о конкуренции.

По мнению специалистов ФАС, прогнозы о том, сколько придется отдавать за топливо в новом году, могут повлиять на стоимость бензина в будущем. Поэтому предупредили нескольких автоэкспертов. Один из них — президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Кроме того, правительство России решило продлить временный запрет на экспорт бензина до 31 января 2025 года. Это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке топлива. Первоначально ограничения вводились с 1 марта по 31 августа, а затем были продлены до конца 2024 года.

Ранее в Госдуме рассказали, что будет с ценами на бензин в России в 2025 году.