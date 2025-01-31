Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин попросил власти Киргизии перестать давить на российские компании

Мишустин попросил Киргизию отказаться от необоснованных претензий к компаниям РФ
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава российского правительства Михаил Мишустин на встрече с киргизским премьером Адылбеком Касымалиевым попросил власти республики прекратить оказывать давление на компании из РФ. Его цитирует РИА Новости.

«Есть ряд вопросов, которые вызывают у нас серьезную озабоченность. Это необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний», — заявил российский премьер.

Он отметил, что указанные предприятия вносят вклад в бюджет Киргизии, создают рабочие места и в целом развивают экономику республики. Мишустин попросил Бишкек прекратить административное давление на российских инвесторов и обеспечить их права.

22 января глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что между Россией и Киргизией нет политических разногласий и противоречий, отношения строятся на полном взаимопонимании и доверии.

Ранее в Киргизии обезвредили группировку, поставлявшую оружие из США в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами