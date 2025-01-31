Мишустин попросил власти Киргизии перестать давить на российские компании

Мишустин попросил Киргизию отказаться от необоснованных претензий к компаниям РФ

Глава российского правительства Михаил Мишустин на встрече с киргизским премьером Адылбеком Касымалиевым попросил власти республики прекратить оказывать давление на компании из РФ. Его цитирует РИА Новости.

«Есть ряд вопросов, которые вызывают у нас серьезную озабоченность. Это необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний», — заявил российский премьер.

Он отметил, что указанные предприятия вносят вклад в бюджет Киргизии, создают рабочие места и в целом развивают экономику республики. Мишустин попросил Бишкек прекратить административное давление на российских инвесторов и обеспечить их права.

22 января глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что между Россией и Киргизией нет политических разногласий и противоречий, отношения строятся на полном взаимопонимании и доверии.

Ранее в Киргизии обезвредили группировку, поставлявшую оружие из США в Россию.