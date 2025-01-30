В Киргизии обезвредили группировку, поставлявшую оружие из США в Россию

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии обезвредили группировку, которая поставила в Россию из США более 300 единиц оружия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, сотрудники ГКНБ выявили транснациональную группировку, которая наладила устойчивый канал незаконного оборота и контрабанды оружия, боеприпасов и военного обмундирования по маршруту США — Кыргызстан — Россия.

С 2022 года через Киргизию перевезли в Россию 300 единиц огнестрельного оружия. Также в ведомстве отметили, что основными клиентами оружейных контрабандистов были представители криминалитета.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили противоправную деятельность группы, действовавшей в теневом секторе рынка драгоценных металлов. Стало известно, что в сентябре прошлого года в Подмосковье выявили подпольную лабораторию, в которой занимались незаконным аффинажем драгоценных металлов из вторичного сырья, включая радиоэлектронный лом и отработанные катализаторы.

Ранее появилась информация о передаче Украине захваченного оружия «Хезболлы».