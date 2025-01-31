Российское ведомство удалило новость о листерии в казахском мясе

Россельхознадзор удалил новость о листерии в курином мясе из Казахстана

С сайта Россельхознадзора исчезла размещенная там новость об обнаружении в продукции казахской Макинской птицефабрики листерии (Listeria monocytogenes), обратило внимание интернет-издание Lenta.ru.

При попытке перейти по активной еще 30 января ссылке открывается сообщение, что страница не найдена.

Другие ресурсы тоже обратили внимание на невозможность перейти по указанной ссылке. Причину своего решения в надзорном ведомстве не объяснили.

Накануне Telegram-канал Mash уточняется, что специалисты обнаружили в поставляемой в РФ из Казахстана курице бактерию листерию, попадание которой в организм может привести к летальному исходу.

По информации журналистов, мясо на российскую территорию поставляет «Макинская птицефабрика». Данное предприятие — крупнейший производитель курицы в соседней республике, также обеспечивающий продуктами Узбекистан и Киргизию.

В материале уточняется, что сотрудники Россельхознадзора взяли партию мяса на пробу в городе Барнауле в Алтайском крае. Курицу направили на лабораторные исследования, в ходе которых специалисты выявили наличие в ней листерии.

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