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Поставляемая в РФ из Казахстана курица оказалась заражена опасной бактерией

Mash: в поставляемом из Казахстана курином мясе нашли опасную бактерию листерию
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Depositphotos

Специалисты обнаружили в поставляемой в РФ из Казахстана курице бактерию листерию, попадание которой в организм может привести к летальному исходу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, мясо на российскую территорию ввозит «Макинская птицефабрика». Данное предприятие — крупнейший производитель курицы в соседней республике, также обеспечивающий продуктами Узбекистан и Киргизию.

В материале уточняется, что сотрудники Россельхознадзора взяли партию мяса на пробу в городе Барнауле в Алтайском крае. Курицу направили на лабораторные исследования, в ходе которых специалисты выявили наличие в ней листерии.

«Мясо изъяли, а за продукцией из Казахстана ввели усиленный контроль», — говорится в публикации.

Кроме того, Россельхознадзор усилил контроль и за товарами других производителей. От компаний потребовали подтвердить, что поставляемая ими курица не представляет опасности для потребителей.

Листерия — бактерия, которая является возбудителем опасного инфекционного заболевания листериоза. Болезнь поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы человека, и в конечном итоге может привести к летальному исходу.

В первую очередь в группу риска входят беременные женщины, пожилые люди, новорожденные и люди со слабым иммунитетом. Продолжительность инкубационного периода листериоза составляет до 90 суток.

Ранее китайские компании в пять раз нарастили поставки мяса птицы в РФ.

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