Мишустин оценил рост рынка маркетплейсов

Мишустин: за год российский рынок маркетплейсов вырос на 40%

Рынок маркетплейсов и цифровых платформ в России по итогам 2024 года вырос на 40%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как подчеркнул премьер, в России есть собственные поисковики, социальные сети, площадки для интернет-торговли. Помимо этого, для широкого пользования доступны стриминговые и образовательные сервисы, приложения для заказа доставки и такси.

Мишустин подчеркнул, что многие из российских сервисов пользуются спросом на мировых рынках, в том числе в странах Евросоюза.

В первой половине декабря продавец товаров для садоводства Тимофей Агронум сообщил, что огромные скидки на маркетплейсах, часто достигающие 90–95%, кажутся невероятно выгодными. По его словам, иногда большие скидки — сигнал того, что продавец пытается распродать остатки товара со склада, так как платит за хранение, что может свести прибыль к нулю. Но зачастую это лишь маркетинговый трюк, подчеркнул продавец.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» сообщила, что к 20 февраля в Минпромторге собираются проработать вопрос прямой передачи благотворительным организациям нераспроданных товаров со складов маркетплейсов.

Ранее стали известны самые популярные у россиян товары на маркетплейсах.