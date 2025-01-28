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Маркетплейсы хотят бесплатно отдавать нераспроданные товары

Ъ: нераспроданные на маркетплейсах товары передадут на благотворительность
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Вопрос прямой передачи благотворительным организациям нераспроданных товаров со складов маркетплейсов проработают к 20 февраля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на содержание протокола по итогам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге.

Передавать нераспроданные товары хотят в том числе для снижения объема низкооборачиваемой продукции, отмечается в документе. Входящий в состав комиссии Ефим Алдухов подтвердил газете факт такого обсуждения.

Как отметил президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко, первоначально с этой инициативой выступили продавцы на маркетплейсах. Затем Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Wildberries, по его словам, поддержали идею.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, в среднем товары со склада распродают за 45–60 дней, а если продукция находится на складе более 90 дней, продать ее уже сложно. Он подчеркнул, что нераспроданный товар становится обременением для продавцов — селлеры несут расходы на его хранение на складах маркетплейсов, теряют возможности закупить новую партию.

Ранее стало известно, что в России ограничат внесение денег на виртуальные карты.

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