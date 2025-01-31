Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рядом с историческим универмагом в Петербурге построят бизнес-центр

В Санкт-Петербурге построят бизнес-центр рядом с Фрунзенским универмагом
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Рядом со зданием Фрунзенского универмага, расположенным в центре Санкт-Петербурга, планируется строительство нового бизнес-центра. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург».

Строительством займется холдинг «Империя», владеющий крупнейшей в Санкт-Петербурге сетью бизнес-центров «Сенатор». Комитет по градостроительству и архитектуре города уже выдал компании план на земельный участок, расположенный на углу Московского проспекта и Обводного канала.

Управляющий директор сети «Сенатор» Дмитрий Золин рассказал, что новый бизнес-центр расположится на месте не сохранившегося здания рядом с универмагом. По предварительным оценкам, на этом месте можно построить объект площадью до 10 тысяч квадратных метров.

9 января стало известно, что на Васильевском острове в Санкт-Петербурге могут вырубить тысячи деревьев за 90 копеек. Растения уберут в неофициальном парке «Заросли», против уничтожения которого неоднократно выступали неравнодушные граждане и экоактивисты.

Ранее в Петербурге открылась новая станция метро впервые за пять лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами