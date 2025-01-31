Рядом с историческим универмагом в Петербурге построят бизнес-центр

В Санкт-Петербурге построят бизнес-центр рядом с Фрунзенским универмагом

Рядом со зданием Фрунзенского универмага, расположенным в центре Санкт-Петербурга, планируется строительство нового бизнес-центра. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург».

Строительством займется холдинг «Империя», владеющий крупнейшей в Санкт-Петербурге сетью бизнес-центров «Сенатор». Комитет по градостроительству и архитектуре города уже выдал компании план на земельный участок, расположенный на углу Московского проспекта и Обводного канала.

Управляющий директор сети «Сенатор» Дмитрий Золин рассказал, что новый бизнес-центр расположится на месте не сохранившегося здания рядом с универмагом. По предварительным оценкам, на этом месте можно построить объект площадью до 10 тысяч квадратных метров.

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