Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Васильевском острове могут вырубить тысячи деревьев за копейки

На Васильевском острове в Петербурге могут вырубить тысячи деревьев за 90 копеек
close
Яндекс Карты

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге могут вырубить тысячи деревьев за 90 копеек. Об этом пишет РБК.

4 тыс. деревьев будут вырублены в неофициальном парке «Заросли», против уничтожения которого неоднократно выступали неравнодушные граждане и экоактивисты, которые в 2021 году предложили проект благоустройства парка на набережной и добились победы этого проекта на региональном конкурсе «Твой бюджет».

Эти же активисты обнаружили, что 29 декабря 2024 года ГКУ «Дирекция транспортного строительства» заключило контракт с АО «Производственное объединение «Возрождение» на вырубку деревьев ради выполнения подготовительных работ по объекту «Строительство наб. Макарова с мостом через р. Смоленку». При этом цена контракта с момента объявления торгов до их завершения 30 декабря сократилась с 285 тыс. руб. до 90 копеек. Уже 31 декабря контракт был заключен.

До этого в Саратовской области запретили вырубать ели для продажи к Новому году.

Ранее глава Рослесхоза заверил, что Китай не вырубает сибирские леса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами