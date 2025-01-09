На Васильевском острове могут вырубить тысячи деревьев за копейки

На Васильевском острове в Петербурге могут вырубить тысячи деревьев за 90 копеек

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге могут вырубить тысячи деревьев за 90 копеек. Об этом пишет РБК.

4 тыс. деревьев будут вырублены в неофициальном парке «Заросли», против уничтожения которого неоднократно выступали неравнодушные граждане и экоактивисты, которые в 2021 году предложили проект благоустройства парка на набережной и добились победы этого проекта на региональном конкурсе «Твой бюджет».

Эти же активисты обнаружили, что 29 декабря 2024 года ГКУ «Дирекция транспортного строительства» заключило контракт с АО «Производственное объединение «Возрождение» на вырубку деревьев ради выполнения подготовительных работ по объекту «Строительство наб. Макарова с мостом через р. Смоленку». При этом цена контракта с момента объявления торгов до их завершения 30 декабря сократилась с 285 тыс. руб. до 90 копеек. Уже 31 декабря контракт был заключен.

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