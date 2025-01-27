Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина выиграл $200 тысяч в лотерею благодаря интуиции жены

UPI: американец выиграл в лотерею $200 тысяч, послушав свою жену
close
Arkansas Scholarship Lottery

Житель Арканзаса выиграл $200 тысяч в лотерею благодаря интуиции жены, пишет UPI.

Как сообщают СМИ, мужчина стал обладателем крупного лотерейного приза в размере $200 тысяч. Победитель рассказал, что решил купить лотерейный билет только потому, что у его жены «было хорошее предчувствие». Американец признается, что до этого случая не участвовал в подобных розыгрышах.

«Я сразу же сообщил жене о выигрыше. Она была в шоке и даже не смогла ничего сказать, просто смотрела на меня», — поделился мужчина.

Супруги уже решили, как распорядиться выигрышем. Они планируют отложить деньги на образование своей дочери, чтобы обеспечить ей возможность поступить в колледж.

«Этот выигрыш — настоящий подарок для нашей семьи. Мы очень рады, что сможем помочь нашей дочери осуществить ее мечты», — добавила жена американца.

Ранее китаец выиграл крупную сумму в лотерею на работе, но начальство потребовало вернуть выигрыш.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами