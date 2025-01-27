Мужчина выиграл $200 тысяч в лотерею благодаря интуиции жены

UPI: американец выиграл в лотерею $200 тысяч, послушав свою жену

Житель Арканзаса выиграл $200 тысяч в лотерею благодаря интуиции жены, пишет UPI.

Как сообщают СМИ, мужчина стал обладателем крупного лотерейного приза в размере $200 тысяч. Победитель рассказал, что решил купить лотерейный билет только потому, что у его жены «было хорошее предчувствие». Американец признается, что до этого случая не участвовал в подобных розыгрышах.

«Я сразу же сообщил жене о выигрыше. Она была в шоке и даже не смогла ничего сказать, просто смотрела на меня», — поделился мужчина.

Супруги уже решили, как распорядиться выигрышем. Они планируют отложить деньги на образование своей дочери, чтобы обеспечить ей возможность поступить в колледж.

«Этот выигрыш — настоящий подарок для нашей семьи. Мы очень рады, что сможем помочь нашей дочери осуществить ее мечты», — добавила жена американца.

Ранее китаец выиграл крупную сумму в лотерею на работе, но начальство потребовало вернуть выигрыш.