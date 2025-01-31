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Стали известны самые подорожавшие в России запчасти для автомобилей

«Известия»: запчасти для иномарок подорожали в России до 60%
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Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

В России по итогам 2024 года существенно выросли цены на запасные части для автомобилей иностранных марок, пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение технического директора международной сети автосервисов Fit Service Никиты Родионова.

По его словам, самые используемые запчасти выросли в цене в среднем до 20%. Один из крупных российских маркетплейсов даже поднял стоимость на оригинальные детали для иномарок до 80%. А их неоригинальные аналоги из Турции, Китая и Кореи повысились в цене до 45%.

Например, цена на комплектующие чешской Skoda выросла на 62%. В 1,5 раза подскочила стоимость на запчасти для французского Renault.

Рост цен объясняется несколькими факторами. Как пишет газета, на конечную стоимость влияют сложности с логистикой, проблемы оплаты из-за санкций, а также повышение цен со стороны самих производителей. По итогам 2024 года стоимость оригинальных запчастей в среднем поднялась до 20%.

В первой половине января маркетинговое агентство НАПИ сообщило, что с ноября по декабрь 2024 года запчасти для китайских автомобилей подорожали в среднем на 2,1%, но среди них есть детали, которые гораздо сильнее выросли в цене.

Ранее были названы самые дорогие запчасти для отечественных автомобилей.

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