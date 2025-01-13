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Россиянам назвали запчасти китайских машин, которые подорожали за прошедший месяц

НАПИ назвало три детали китайских авто, подорожавшие на 4-6% за месяц
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Кирилл Брага/РИА Новости

С ноября по декабрь 2024 года запчасти для китайских автомобилей подорожали в среднем на 2,1%, но среди них есть детали, которые гораздо сильнее выросли в цене. Статистику роста цен запчастей по страховой корзине (часто используемых для восстановления машин после ДТП. — «Газета.Ru») для китайских машин обнародовало маркетинговое агентство НАПИ.

По его данным, средняя цена левой передней двери для китайских машин выросла в этот период на 5,6%. Правые задние двери подорожали на 5,5%, правые передние — на 4,4%, левые задние — на 3,6%.

Передние и задние бамперы для китайских машин выросли в цене на 1,2% и 1,7% соответственно. Средняя стоимость стоек амортизатора, задней подвески, передних и задних крыльев с ноября по декабрь 2024 года не изменилась.

Ранее россиянам рассказали, автомобили с какими неисправностями нельзя покупать.

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