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Названы самые частые поломки китайских машин в России

Автоэксперт Матвеев назвал коррозию самой частой проблемой китайских машин
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Geely

Коррозия и слабая подвеска — самые частые проблемы китайских автомобилей, с которыми сталкиваются российские водители, рассказал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

По его словам, особенно часто коррозия возникает у бюджетных моделей машин. Как отметил Матвеев, такая проблема появляется из-за перепада температур и реагентов. Он подчеркнул, что металл, из которого часто изготовлены детали автомобилей — кардан — непрочный, не выдерживает нагрузок, и в результате детали деформируются.

Кроме того, добавил эксперт, из-за большого количества опций в автомобиле периодически может «зависать» электроника. Владельцы Geely, Haval и Tank также часто недовольны высоким расходом топлива, добавил Матвеев.

На прошлой неделе руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров сообщил, что зимой китайские автомобили лучше всего парковать в гараже или хотя бы накрывать термочехлом. По словам Бурова, из-за низких температур у некоторых китайских моделей могу появляться трещины на пластиковых элементах корпуса.

Ранее были раскрыты главные проблемы с ремонтом авто из России и Китая.

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