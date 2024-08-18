Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты главные проблемы с ремонтом авто из России и Китая

Автоэксперт Моржаретто: ремонт российских авто заметно подорожал

close
100%
Depositphotos

Многие россияне сталкиваются с многочисленными проблемами в ходе ремонта авто как российского, так и китайского производства. Об этом Lenta.ru рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Если говорить о российских автомобилях, тут сложностей с деталями нет по поводу ремонта. Единственное что, конечно, все сильно подорожало за последние два года. Общий рост цен, и говорить, что масло подорожало, а шестеренки нет — такого быть не может», — заявил он.

Моржаретто добавил, что при ремонте китайских автомобилей проблемы возникают совершенно разные.

«Есть модели, которые пришли сюда по параллельному импорту, они могут быть очень популярны, могут быть не очень. Там есть серьезные проблемы, связанные с обслуживанием, с поставкой запчастей, бывают ситуации совсем сложные, связанные с разными блокировками», — пояснил эксперт.

Он добавил, что подобные проблемы не характерны для китайских компаний, которые находятся на рынке РФ более 20 лет.

До этого в Китае назвали самые качественные среднеразмерные кроссоверы с ценой ниже 180 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации), сообщает портал «Китайские автомобили». Рейтинг составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место в рейтинге качества среди среднеразмерных SUV занял кроссовер Jetta VS7 от FAW и Volkswagen. Он получил 154 штрафных балла. На втором месте находится Dongfeng Paladin. Эта модель может быть знакома российским автолюбителям по марке Oting. У него 156 штрафных баллов. Третье место досталось еще одной модели Dongfeng — фастбэк-кроссоверу ix5. Он «заработал» 157 баллов.

Отмечается, что рейтинг создан на основе жалоб автомобилистов о неисправностях, рисках и дефектах их транспортных средств. Жалобы превращаются в штрафные баллы.

Ранее россиянам рассказали, насколько подорожают автомобили из-за повышения утильсбора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами