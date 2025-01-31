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Назван способ накопить на отпуск

Экономист Щербаченко посоветовал делить бюджет на три части для оплаты отпуска
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Depositphotos

Для накопления денег на отпуск необходимо сначала определить предположительную сумму трат, которая потребуется для путешествия, рассказал экономист, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

Затем, по его словам, стоит оценить, сколько месяцев осталось до предполагаемой поездки, разделить сумму предполагаемых трат на количество месяцев, чтобы понять, сколько необходимо откладывать ежемесячно.

Для облегчения накопления Щербаченко порекомендовал вести учет всех трат семьи при помощи приложения или таблицы Excel. Также он посоветовал рассматривать раннее бронирование отдыха для экономии денег. Кроме того, если точная дата отпуска неизвестна, можно открыть накопительный счет в банке и регулярно переводить на него 10-20% от всех доходов, сообщил экономист.

На этой неделе банк «Русский Стандарт» представил исследования, согласно которому средний чек при покупке билета на поезд в 2024 году достиг 7,4 тыс. рублей (+17% за год). Авиабилеты при этом подешевели на 19%, до 15,9 тыс. рублей в среднем.

Ранее стало известно, какие регионы россияне чаще всего выбирают для путешествий.

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