Стало известно, сколько россияне тратят на путешествия

Средний чек на путешествия у россиян достиг 24 тыс. рублей в 2024 году

Средний чек по покупке билета на поезд в 2024 году достиг 7,4 тыс. рублей (+17% за год). Авиабилеты при этом подешевели на 19%, до 15,9 тыс. рублей в среднем, говорится в исследовании банка «Русский Стандарт» (есть у «Газеты.Ru»). Мужчины тратили на поездки почти вдвое больше женщин.

«Средний чек одной покупки билета на поезд, который дает возможность добраться практически в любой уголок России, в 2024 году вырос до 7 466 рублей с 6 142 рубля годом ранее. При этом средний чек покупки авиабилета, напротив, снизился в прошлом году до 15 979 рублей с 19 049 рублей в 2023 году.

Покупки железнодорожных и авиабилетов в прошлом году лидировали в тратах россиян на путешествия. На них пришлось 53% платежей за поездки.

Вторая строчка рейтинга – у платежей за услуги турагентств и организаторов экскурсий, которые помогают грамотно спланировать предстоящее путешествие. В 2024 году их доля составила 28%. Средний чек одного такого платежа был 42, тыс. рублей. Он вырос относительно 2023 года, когда составлял 38,5 тыс. рублей.

На третьей позиции – оплата услуг отелей и гостиниц. Согласно статистике банка, их доля от общего числа покупок в упомянутых трех категориях в 2024 году составила 19%. Средний чек платежа за проживание в отелях и гостиницах в 2024 году снизился с 15,4 тыс. рублей до 9,4 тыс. рублей.

В целом, мужчины тратились на путешествия больше женщин — средние чеки составили 24 тыс. рублей и 12,2 тыс. рублей соответственно.

Исследование было проведено в январе.

Ранее россиянам назвали самые выгодные и невыгодные месяцы для отпуска.