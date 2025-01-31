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Доход россиян свыше 100 тысяч рублей достиг рекорда в 2023 году

Росстат: доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей впервые составила 11,4%
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Илья Питалев/РИА Новости

Доля россиян с ежемесячным доходом более 100 тыс. рублей по итогам 2023 года выросла до 11,4% — максимального значения за все время ведения статистики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Согласно данным агентства, численность россиян с доходами до 45 тыс. рублей снизилась на 6 процентных пунктов, до 55,7%. А число тех, кто получал менее 10 тыс. рублей, сократилось до 3,2%.

Также, по данным Росстата, от 60 тыс. до 100 тыс. рублей зарабатывали 18,5% граждан, при этом год назад их было 16,2%. Вместе с этим стало больше тех, чьи доходы составляли от 45 тыс. до 60 тыс. рублей, — на 0,6 процентного пункта, до 14,4%.

До этого президент России Владимир Путин удивился тому, что средняя зарплата в Москве составляет примерно 160 тысяч рублей, а не больше. Российский лидер отметил, что заработная плата в вузе, по его мнению, отстает от среднего по Москве, и задал мэру столицы Сергею Собянину вопрос о зарплатах в городе.

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